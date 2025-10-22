شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى، مساء الأربعاء.

ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مفاوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتطبيق والتيسير، بيانًا مشتركًا بشأن مذكرة تفاهم لحزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط ومفاوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، بيانًا مشتركًا حول الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

كما شهدت القمة توقيع اتفاق آخر بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومفاوضة الاتحاد الأوروبي للمشروعات الناشئة والبحث والابتكار، بشأن انضمام مصر إلى برنامج "Horizon Europe"، كشريك رئيسي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

