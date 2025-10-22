خبير اقتصادي: قمة بروكسل تدشن مرحلة لـتصدير العمالة المدربة إلى أوروبا

أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن القمة المصرية الأوروبية الرفيعة المستوى في بروكسل تمثل امتداداً نوعياً للشراكة الاستراتيجية التي تم تدشينها بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في مارس 2024.

وأشار إلى أن القمة تعكس بدء مرحلة جديدة من التعاون المستدام في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة ناقشت عدداً من القضايا الحيوية التي تتقاطع فيها المصالح بين الجانبين، وعلى رأسها، مكافحة الهجرة غير الشرعية،و تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة.

شدد أنيس على أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر شريكاً محورياً في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، منوهاً إلى الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المتوسط، الأمر الذي وفّر على الاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات.

لفت إلى وجود مفارقة في حاجة أوروبا إلى اليد العاملة مقابل عدم رغبتها في استيعاب موجات هجرة دائمة.

وأكد أن مصر قادرة على تلبية احتياجات أوروبا من العمالة المدربة والمؤهلة دون أن يتحول ذلك إلى هجرة أو تجنيس، ما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث آليات عملية لتنظيم تصدير العمالة المصرية المؤهلة إلى أوروبا، على غرار "النموذج المطبق في دول الخليج".

واعتبر أن هذه الآلية تمثل رافعة حقيقية للاقتصاد المصري، حيث ستسهم في دعم سوق العمل الأوروبي،و زيادة التحويلات المالية للاقتصاد المصري،و اكتساب الخبرات الصناعية والخدمية التي تعزز من كفاءة الكوادر العائدة.

