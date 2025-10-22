هل تدرس الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء؟.. مدبولي يُجيب

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي عن سؤال "هل الحكومة تدرس تثبيت أسعار الكهرباء؟"، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وقال مدبولي: ندرس كل هذه القرارات، وهي قرارات ترتبط بموارد، والكهرباء عبارة عن شركات، وكذلك المياه؛ لتكون مواردها تساوي نفقاتها، والآن الموارد أقل، وأنا بادخل أستلف وأديهم عشان يدوا الخدمة لكل مواطن، فبنحاول نراعي كل هذه التوازنات.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أكثر ملف كان يؤرق المواطن، هو الخدمات البترولية؛ إذا استمرت أسعار المنتج العالمي حتى بعد السنة في نفس المستوى، لن نحتاج زيادات، وبندرس الأمور برؤية متكاملة، لما بيحصل عجز موازنة باستلف، والسلف ده مش رقم ثابت، عليه فائدة.

وتابع رئيس الحكومة: ومع مرور الوقت طالما مش باخد إجراءات، العجز بيزيد وموارد الدولة موجهة للقروض وفائدتها، على حساب المشروعات اللي المواطن عايزها، كل ما أقلل عجز الموازنة، بزود الإنفاق على الخدمات، ثبات الأسعار سيكون له انعكاس على كل الخدمات.