رئيس الوزراء: نحظى باحترام أوروبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك احترامًا شديدًا من الاتحاد الأوروبي لمصر وقيادتها وشعبها، مؤكدًا أن ثقل الدولة في المنطقة يزداد مع الزخم الذي أحدثه موقف مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء.

وأوضح مدبولي خلال حديثه عن الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 من أكتوبر، التي عقدت مؤخرًا، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس كانت واضحة، والذي أكد فيها أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الإيجابية في مختلف المجالات، مع توجيه تحية كبيرة للشعب المصري، وأنه يشعر تمامًا بالأسر المصرية .

اقرأ أيضاً:

سحب منخفضة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا

نقابة العلاج الطبيعي تُحذر من مزاولة "الميزوثيرابي".. وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة