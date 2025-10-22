إعلان

رئيس الوزراء: نحظى باحترام أوروبا

كتب : أحمد الجندي

03:13 م 22/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك احترامًا شديدًا من الاتحاد الأوروبي لمصر وقيادتها وشعبها، مؤكدًا أن ثقل الدولة في المنطقة يزداد مع الزخم الذي أحدثه موقف مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء.

وأوضح مدبولي خلال حديثه عن الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 من أكتوبر، التي عقدت مؤخرًا، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس كانت واضحة، والذي أكد فيها أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الإيجابية في مختلف المجالات، مع توجيه تحية كبيرة للشعب المصري، وأنه يشعر تمامًا بالأسر المصرية .

