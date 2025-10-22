"الكهرباء" و"الخدمة الوطنية" يبحثان دعم مشروعات توشكى وشرق العوينات

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات الجهاز؛ للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة؛ لبحث ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوطين الصناعة والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل الاستخدامات.

واستعرض عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التشغيلي ومعدلات الأحمال الفعلية بمحطات المحولات في مناطق شرق العوينات وتوشكى والروبيكي، والمخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية في مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية، وما تحتاج إليه من تدعيمات في الشبكة الكهربائية الموحدة لتغذية الأحمال المطلوبة، في ضوء خطة دعم الشبكة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل المشروعات في نطاق عمل الجهاز.

وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها في مشروعات الاستصلاح في منطقة العوينات، لا سيما مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان، والأحمال الكهربائية المطلوبة، ومشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان في مناطق توماس وعافية بتوشكى، وكذلك استصلاح وزراعة 53 ألف فدان في منطقة غرب توشكى، بالإضافة إلى تغذية الأحمال الصناعية في المنطقة، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات توفير التغذية الكهربائية بمنطقة الروبيكي.. وغيرها من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية في نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد الوزير أن الطاقة الكهربائية متاحة لكل الاستخدامات، وأن مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية يجري تنفيذها في إطار خطة ديناميكية مستمرة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، وخطة الدولة لتوطين الصناعة والاستصلاح الزراعي، مشيرًا إلى المخطط الزمني لتنفيذ التدعيمات اللازمة لتغذية الأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المستقبلية لجميع المشروعات في نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح عصمت استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة؛ لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية، لتلبية الطلب المتزايد، منوهًا بالخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة؛ خصوصًا مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، كأحد أهم الأولويات كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.