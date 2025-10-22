إعلان

مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس غرب القاهرة

كتب : أحمد الجندي

12:21 م 22/10/2025
تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس إدارة غرب القاهرة التعليمية، وكان في استقبالها هند عابدين، مدير عام الإدارة، وعدد من قيادات المدارس.


شملت الجولة مدارس الزمالك الابتدائية المشتركة، والزمالك الإعدادية الثانوية بنات، وأبو الفرج الابتدائية، حيث تابعت مدير المديرية سير الدراسة داخل الفصول، واطلعت على دفاتر التحضير والغياب، وكشاكيل الطلاب، وكتب التقييمات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي ومراعاة الضوابط التربوية.


كما اطمأنت الدكتورة همت أبو كيلة على استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية، وتابعت أداء معلمي التربية العملي، مشددة على أهمية الالتزام باللائحة المهنية داخل الفصول وتطبيق استراتيجيات التعلم النشط.


وأكدت مدير تعليم القاهرة خلال جولتها أهمية توفير بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة تساهم في تنمية مهارات الطلاب والارتقاء بمستواهم، مشيدة بجهود المعلمين والإدارات التعليمية في دعم التطوير المستمر، ومتمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.


