نقيب السياحيين: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يستقطب 400 قناة

كتب : داليا الظنيني

12:14 ص 22/10/2025

باسم حلقة نقيب السياحيين

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كواجهة سياحية رئيسية، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل "حدثًا تاريخيًا وضخمًا" من شأنه أن يجذب أنظار العالم أجمع إلى القاهرة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أوضح نقيب السياحيين أن حجم الاهتمام العالمي بالحدث غير مسبوق، حيث تقدمت أكثر من 400 قناة فضائية بطلبات للبث المباشر لفعاليات الافتتاح المرتقب.

وأضاف أن القطاع الفندقي المصري استعد بشكل كامل لاستقبال التدفقات السياحية المتوقعة بالتزامن مع الافتتاح، مشيدًا بالنقلة النوعية التي يشهدها القطاع من حيث زيادة عدد الغرف الفندقية وتنوع المقاصد السياحية.

كما أكد أن الدولة تستهدف تحقيق عائدات سنوية تصل إلى 30 مليار دولار من قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة، وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

