5 حفلات فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. غدا



كتب- محمد شاكر:

ينظم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، 5 حفلات على التوازى فى التاسعة مساء الخميس 23 أكتوبر.

فيحتضن مسرح النافورة أمسية فى حب حليم ووردة تضم مختارات من أعمالهما الشهيرة يتغنى بها النجم محمد ثروت والمطربة مروة ناجى ويقودها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

ويستقبل مسرح الجمهورية حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى ويسبقها فاصلاً غنائيا لكل من يحيى عبد الحليم، هند النحاس، إبراهيم رمضان.

ويستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة المطربات إسراء عصام، مريم هانى، فاطمة مثنى، أسماء الدسوقى، إيمان منصور، نهى المصرى، شهد عبد المجيد وعازفة القانون مها العربى.

ويشهد مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية حفلاً لفريق على مر الأجيال بقيادة المطربين محمد الخولى، ياسر سعيد.

وتمتد الفعاليات إلى مسرح أوبرا دمنهور حيث يقام حفلاً لفرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان يتضمن نخبة من أعمال الموسيقى العربية.