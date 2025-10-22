سحب منخفضة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء إلى الاثنين 27 أكتوبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة في بيان صحفي استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (29:27)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (33:30)، شمال الصعيد (34:33)، جنوب الصعيد (38:36).

وأضافت الهيئة: يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية من 8:4 صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ويسود نشاط رياح من الخميس 23 أكتوبر إلى الاثنين 27 أكتوبر على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.