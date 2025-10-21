لميس الحديدي تدعو المصريين للتبرع لغزة: "أخوك في أزمة هل تتركه؟"

كتبت -داليا الظنيني :

دعت الإعلامية لميس الحديدي المصريين إلى استمرار التبرع لإغاثة أهالي قطاع غزة، تعليقا على الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي حول مدى ملاءمة الدعوة للتبرع في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، أكدت الحديدي أن مساعدة "الإخوة" في غزة واجب أخلاقي وإنساني، قائلة: "حين يكون أخوك في أزمة هل تتركه؟ ألا تشاركه لقمتك؟ هذه هي مصر أم الدنيا، وهذه شيم الكرام والشعب المصري كريم على مدار التاريخ".

وتابعت: "صحيح إحنا في أزمة اقتصادية وعندنا تحديات، لكن لازم نساعد إخواتنا علشان ربنا يكرمنا، هذا واجبنا".

وأشارت الحديدي إلى القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات الغذائية، موضحة: "إسرائيل مانعة دخول الدواجن واللحوم الحية، عاوزاهم ياكلوا معلبات بس ويموتوا.. هل نترك أهل غزة يموتوا؟ لازم نقف معاهم ونسندهم".

كما أشادت الحديدي بالدور المصري الرسمي في إغاثة القطاع، مشيرة إلى جهود إقامة المخيمات التي قاربت على 14 مخيمًا، مؤكدة أن هذا هو "الواجب والدور المصري".

واختتمت رسالتها بالقول: "هذه شيمة الكرام وشيمة الشعب المصري.. طول عمرنا أهل الإغاثة، وأرجو أن يستمر هذا الشعور، هذه مصر الكبيرة، هذه مصر الداعمة، وهي أم الأمة العربية وأكبر دولة فيها، قائلة: يجب أن ننظر إلى المحتاجين ونساعدهم لعل الله يكرمنا".

ووجهت الحديدي الشكر إلى القيادة المصرية، والتحالف الوطني، واللجنة المصرية، وكافة المؤسسات ومحافظ شمال سيناء على "هذه المجهودات المستمرة" في دعم غزة.