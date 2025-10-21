إعلان

الدكتورة هالة زايد تستقبل عزاء والدتها بمسجد الشرطة بحضور مسؤولين وشخصيات عامة

كتب : مصراوي

10:05 م 21/10/2025

الدكتورة هالة زايد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:

شهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، مساء اليوم، إقامة عزاء والدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، وذلك عقب صلاة المغرب، وسط حضور كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد المعزين داخل القاعة الكبرى بالمسجد، حيث حرص عدد من الوزراء السابقين، إلى جانب رموز المجتمع، على تقديم واجب العزاء ومواساتها.

وحرص على حضور العزاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، والفنانة ماجدة زكي، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة هالة زايد الدكتورة هالة زايد تستقبل عزاء والدتها وزيرة الصحة السابقة عزاء والدة الدكتورة هالة زايد وفاة والدة الدكتورة هالة زايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
عاجل| بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل لمراقبة وقف النار في غزة