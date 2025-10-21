القاهرة - مصراوي:

شهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، مساء اليوم، إقامة عزاء والدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، وذلك عقب صلاة المغرب، وسط حضور كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد المعزين داخل القاعة الكبرى بالمسجد، حيث حرص عدد من الوزراء السابقين، إلى جانب رموز المجتمع، على تقديم واجب العزاء ومواساتها.

وحرص على حضور العزاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، والفنانة ماجدة زكي، وعدد من قيادات وزارة الصحة.