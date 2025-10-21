إعلان

زاهي حواس: "المفروض نعمل لوحة لفاروق حسني في المتحف المصري الكبير"

كتب : داليا الظنيني

09:37 م 21/10/2025

زاهي حواس

كتبت -داليا الظنيني :
اعتبر عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل "هدية مصر للعالم كله"، مشيرًا إلى أن الحدث سيكون بمثابة "مفاجأة" يترقبها العالم.

وقال حواس، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن المتحف المصري الكبير هو "أهم مشروع ثقافي في القرن الـ 21، ولذلك سيكون حدثًا عظيمًا"، مضيفا: "يوم 1 نوفمبر سيفتح الناس التلفزيون في كل مكان في العالم ويقعدوا يتفرجوا على مصر".

وكشف حواس عن أنه تم إرسال طلب للدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، لإلقاء كلمة في حفل الافتتاح، وهو ما اعتبره تكريمًا مستحقًا له. وطالب بضرورة تكريم حسني بشكل أكبر، موضحًا: "المفروض نعمل لوحة لفاروق حسني في المتحف المصري الكبير".

وفي سياق متصل، قال حواس : "أتمنى أن يتم تكريم الدكتور فاروق حسني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

زاهي حواس افتتاح المتحف المصري الكبير سيد علي برنامج حضرة المواطن فاروق حسني

