رئيس "عربية النواب": لا مكان لمتعاطي المخدرات خلف عجلة القيادة

كتب – نشأت علي:

ثمَّن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التقرير الذي تلقّاه من الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدّرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي تم تنفيذها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

كما أشاد "أباظة" في بيان أصدره اليوم بما كشف عنه التقرير من إيجابية عينات 14 سائقاً ثبت تعاطيهم مواد مخدّرة متنوعة مثل الحشيش، والكريستال، والشابو، والترامادول، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، فضلاً عن إخطار وزارة التربية والتعليم لفصلهم من العمل.

وطالب بتكثيف حملات الكشف طوال العام الدراسي، وإجراء التحاليل داخل مقار المدارس، مع إحالة من يثبت تعاطيه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب استمرار حملات الكشف على الطرق السريعة.

كما رحّب "أباظة" بتصريحات الدكتور عمرو عثمان، التي أكد فيها أن الحملات ستظل مفاجئة ومستمرة، مع التوسع في استهداف سائقي حافلات الجامعات والمعاهد الخاصة والمدارس الحكومية، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرارات الفصل ضد المتعاطين، وتحرير محاضر رسمية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتقدّم النائب أحمد فؤاد أباظة بستة اقتراحات لتعميم التجربة، وهي:

توسيع نطاق الحملات لتشمل جميع المحافظات دون استثناء.

إدخال وسائل النقل الخاصة بالجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة ضمن نطاق الفحص الإجباري.

إجراء حملات دورية على سائقي حافلات الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة.

إخضاع سائقي شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لفحوصات مفاجئة.

إلزام الشركات التي تمتلك أساطيل نقل للعاملين بتقديم تقارير دورية عن نتائج تحاليل سائقيها.

إطلاق قاعدة بيانات مركزية بين وزارات الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة لضمان متابعة ومراجعة أي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات ومنعه من العودة إلى العمل.

وأكد أباظة أنه لا مكان لمتعاطي المخدرات خلف عجلة القيادة، سواء كان يقود حافلة مدرسية أو ينقل موظفي الدولة أو العاملين في القطاع الخاص، مشدداً على أن حياة المواطنين وسلامة أبنائنا خط أحمر.