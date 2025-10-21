استعراضات شعبية للأنفوشي وملوي في رابع أيام مهرجان تعامد الشمس

تواصلت فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالًا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.



وتألقت فرق الفنون الشعبية المشاركة في المهرجان في يومه الرابع على التوالي، وشهد مسرح فوزي فوزي، عرضًا فنيًا لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة المدرب ياسر عثمان، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعدد كبير من أهالي المحافظة.



وشمل العرض الفني لوحات فلكلورية من التراث السكندري والمصري، منها: لموا الشباك، الحجالة، الصعيدي، الفلاحي، كامب شيزار، الحصان، وبنات الأنفوشي، حيث امتزجت الإيقاعات الساحلية بالحركات الاستعراضية لتشكل حالة من البهجة والفرح على المسرح.



وفي قصر ثقافة كركر، أبدعت فرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد شحاتة، بتقديم عدد من الرقصات المستوحاة من تراث محافظة المنيا، منها الشعبيات، التحطيب، العصايا، والسحجة التي جسدت روح الريف المصري ومظاهر الاحتفال في الصعيد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وينفذ مهرجان أسوان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.



وتتواصل الفعاليات اليوم الثلاثاء، مع حفلين فنيين، يقام الأول في السادسة والنصف مساءً بمعبد أبو سمبل، بمشاركة فرق الفنون الشعبية المشاركة وهي: أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي.



أما الثاني فيقام في التاسعة مساءً على مسرح السوق السياحي، ويختتم المهرجان صباح غد الأربعاء باستعراضات لفرق المهرجان أمام معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس.



