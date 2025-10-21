إعلان

اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات

كتب : محمد نصار

11:15 ص 21/10/2025

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محطة مصر برمسيس، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة اصطدام قطار بنهاية أحد أرصفة المحطة الخاصة بالوجه البحري.

وقال مصدر، في تصريح إلى مصراوي، اليوم، إن القطار رقم (810 كفر الشيخ - القاهرة) اصطدم بنهاية أحد الأرصفة أثناء دخوله المحطة قادمًا من كفر الشيخ.

وأضاف المصدر، أنه جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل، مشيرًا إلى أنه لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو وفيات.

اقرأ أيضًا:

"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة

سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام قطار برصيف محطة محطة مصر رمسيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات