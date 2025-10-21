اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات

شهدت محطة مصر برمسيس، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة اصطدام قطار بنهاية أحد أرصفة المحطة الخاصة بالوجه البحري.

وقال مصدر، في تصريح إلى مصراوي، اليوم، إن القطار رقم (810 كفر الشيخ - القاهرة) اصطدم بنهاية أحد الأرصفة أثناء دخوله المحطة قادمًا من كفر الشيخ.

وأضاف المصدر، أنه جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل، مشيرًا إلى أنه لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو وفيات.

