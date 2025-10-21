انطلاق تحضيرات المنتدى السويسري المصري 2025 بمشاركة "سلامة الغذاء"

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الاجتماع التحضيري للمنتدى الاقتصادي السويسري- المصري 2025، والذي عُقد في القاهرة بحضور إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة سويسرا بالقاهرة، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من ممثلي الشركات السويسرية العاملة في مصر.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لانعقاد المنتدى الاقتصادي السويسري- المصري المقرر عقده في 8 ديسمبر 2025، والذي يُعد امتدادًا لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأول الذي عُقد في 9 مايو 2025 في سويسرا، ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وسويسرا من خلال تشجيع الحوار بين القطاعَين العام والخاص، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال في مصر، لا سيما تلك المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد القطاع الخاص؛ بما يُسهم في بناء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

وتمت مناقشة عدد من المحاور الأساسية، خلال الاجتماع التحضيري؛ من أبرزها:

- توطين إنتاج الغذاء وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

- الاستفادة من الخبرة السويسرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا؛ بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في التوطين والتطوير.

- زيادة الصادرات الغذائية المصرية وتيسير النفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية التي تسبق انعقاد المنتدى الاقتصادي السويسري المصري لعام 2025، والذي يمثل منصة للحوار البنّاء والتعاون المشترك بين مصر وسويسرا، لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، وسلامة الغذاء.