اليوم.. مليونية صوفية في حب الأولياء والصالحين بمولد الحسين

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

09:00 ص 21/10/2025

مولد الحسين

تنظم الطرق الصوفية مليونية صوفية في حب الأولياء والصالحين فى الليلة الختامية لمولد الحسين، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "الأولياء والصالحين خط أحمر".

وشهدت إحياء ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين وفود أعداد كبيرة من سكان محافظات الصعيد، ويختتم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية إحيائهم للذكرى، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فعاليات استمرت أسبوعاً قام خلالها الزائرون من كافة أنحاء الجمهورية بالتوافد على حي الجمالية حيث المشهد الحسينى، والذى تزين بالأنوار والورود.

وانتشرت الخدمات التى تقدم الطعام لزوار الإمام الحسين منذ أسبوع، حيث نحرت الماشية احتفالا بذكرى قدوم الرأس الشريف لمصر، وانتشرت العديد من حلقات الذكر والدروس الدينية فيما شهد مسجد الإمام الحسين عدد من الامسيات الدينية.

مولد الحسين الطرق الصوفية الأولياء والصالحين

