الحد الأدنى للأجور وتصريحات الوزير.. بيان عاجل من "العمل"

أصدرت وزارة العمل بيانًا عاجلًا توضيحيًا حول التصريحات التي أدلى بها محمد جبران، وزير العمل، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس".

أكدت الوزارة أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ربط حديث الوزير بكيان يُسمى "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" ومطالباته بزيادة الحد الأدنى للأجور، هو معلومات غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن الوزير أشار إلى أن هذا الكيان غير قانوني، وأن ما يُنسب إليه من تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور غير صحيح، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى.

وحول ملف الأجور، شدد الوزير على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأوضح الوزير أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لمناقشة ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.