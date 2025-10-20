كشف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق رئيس مجموعة شركات متخصصة في الصناعات الدوائية، عن تفاصيل إنشاء مصنع أدوية داخل قطاع غزة بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وقال "البدوي"، لمصراوي إن فكرة إنشاء المصنع جاءت انطلاقا من الدور الوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم التي عانوا من لأكثر من عامين متتاليين مثمنا الموقف المصري من الحرب " مصر أدت دورها على أكمل وجه".

وأوضح البدوي، أنه أجرى لقاءا مع عضو نقابة الصيادلة الفلسطينية و أحد أصحاب مصانع الأدوية في غزة والتي دمرت خلال الحرب وجرى الاتفاق معه على إنشاء مصنع بتكلفة مبدئية 20 مليون دولار لإنتاج المستلزمات الطبية لأهالي القطاع بخوط طبية متنوعة ما بين أقراص وكبسولات وأشرطة ومستلزمات طبية وخط للامبولات وذلك في إطار دعم القطاع الصحي الفلسطيني الذي لا يمتلك سوى 40 مستحضر دوائي.

وأشار البدوي إلى أن المشروع سيخلق العديد من فرص العمل و سيوفر احتياجات السكان وضمان حياة كريمة وآمنة لأهالي القطاع موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذه فور إزالة الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي للمبان خلال الفترة الماضية.

وتطرق البدوي للحديث عن قمة السلام التي انعقدت بشرم الشيخ وقال القمة أظهرت حجم مصر وتأثيرها الحقيقي بين العالم " شعرت بفخر كبير جدا وقائد مصر كبير اوي وعارف قيمة مصر وبيتحرك بقلب كل المصريين".

وأشار البدوي إلى أن خروقات وقف اطلاق النار التي جرت مؤخرا كانت متوقعة " أي حرب بعد ما تنتهي بيحصل مناوشات لكن في النهاية عملية السلام هتحقق".

واختتم البدوي حديثه داعيًا رجال الأعمال المصريين والعرب في الاستثمار الصناعي بغزة وفق مجالات تخصصهم.

