كتبت- داليا الظنيني:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الحكومة ستعمل على إتاحة وحدات سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم، مشيرة إلى أن عملية الحصر والفرز بدأت بالفعل لتحديد المستفيدين.

وكشفت عبدالحميد، في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن نحو 70 ألف مواطن قاموا بفتح حسابات على "منصة مصر الرقمية" حتى الآن، في حين أكمل 11 ألف شخص جميع خطوات التسجيل وملء الاستمارات المطلوبة.

وأوضحت رئيس الصندوق، أن تحديد المستحقين سيعتمد على ترتيب الأولويات بعد الانتهاء من تلقي وفحص جميع الأوراق الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، مؤكدة: "سوف نبدأ بالأقل دخلًا في الحصول على الوحدات السكنية"، مشيرة إلى أن فترة التسليم لن تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أنه ستكون هناك "طروحات لساكني الإيجار القديم بأنماط مختلفة" من الوحدات.

وشددت مي عبدالحميد، على أن الاستفادة من الوحدات البديلة تتطلب توافر معيارين أساسيين، ألا يمتلك المستفيد وحدة سكنية أخرى مخصصة للغرض نفسه، ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بالطرد من المسكن القديم.