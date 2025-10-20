إعلان

المستشارة أمل عمار تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كتبت- نور العمروسي:

09:03 م 20/10/2025
    المستشارة أمل عمار تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
    المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
    المستشارة أمل عمار تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، ضم نيكول درو محللة السياسات بالمنظمة ومروة صلاح خبيرة العدالة وكوالا ياسوما خبير الحوكمة وحقوق الطفل، ويوسف عشماوي خبير الحوكمة.

بحضور شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات بالمجلس وخلال اللقاء استعرضت المستشارة أمل عمار جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أُطلقت برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى ما حققته المرأة المصرية من تقدم في مجالات القيادة والعمل القضائي كما تناولت جهود المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة الزواج المبكر وختان الإناث.

وتطرقت الى الدور المهم لفروع المجلس بالمحافظات ودور مكاتب شكاوى المرأة الموجودة بجميع الفروع لتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع وعي المرأة بحقوقها.

وشددت المستشارة أمل عمار على أهمية الاقتصاد الرعائي ودوره في تمكين المرأة العاملة من خلال إنشاء الحضانات ودعم فرص العمل مؤكدة استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع المجالات.

أمل عمار القومي للمرأة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

