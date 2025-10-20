الحج السياحي 2026.. تعرف على ضوابط سكن الحجاج في مكة والمدينة

أعلنت وزارة السياحة عن الضوابط المنظمة لسكن الحجاج خلال موسم الحج القادم، وذلك في إطار الحرص على ضمان راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من مطابقة أماكن الإقامة للاشتراطات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن لجان المعاينات التابعة لها ستتولى إجراء الفحص اللازم لجميع أماكن السكن التي لم يسبق معاينتها، للتحقق من مطابقتها للضوابط، مع التشديد على عدم تسكين الحجاج في الميزانين أو أدوار الخدمات أو الأسطح وغيرها من المواقع غير المسموح بها، مشددة على أن يكون السكن مدرجًا على المسار الإلكتروني السعودي.

وجاءت ضوابط التسكين بالحج السياحي 2026-1447هـ، وفق ضوابط الحج، كما يلي:

- تتولى لجان الوزارة إجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي لم يسبق معاينته للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وغيره، ويجب أن يكون السكن مدرجاً على المسار الإلكتروني السعودي.

- يُعتد بالفنادق المدرجة على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة، ويقبل تسكين الحجاج بها حال طلب الشركات السياحية وبعد معاينتها والموافقة عليها من لجان الوزارة.

- الحد الأدنى للتسكين إيواء سياحي مصرح له بتسكين الحجاج ومُفعَّل على المسار الإلكتروني - موسم كامل مكة المكرمة، والحد الأدنى للتسكين بالمدينة المنورة فنادق إيواء سياحي.

- السماح لمن يرغب من الشركات بمعاينة أو مطابقة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة دون سفر مندوب عنها، من خلال تفويض الغرفة في ذلك.

- يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (1250) مترا، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبري.

- أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة (4000) متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها.

- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة (1250) مترا من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (1000) متر.

اقرأ أيضاً:

مديرة اليونسكو تشيد بجهود "التعليم" في خفض كثافة الفصول وارتفاع نسب الحضور إلى 87%

صور.. حفل الخريجين الرسمي 2025 علوم عين شمس

المدارس تبدأ استعدادات تقييم شهر أكتوبر.. والتعليم توضح الضوابط