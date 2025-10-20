إعلان

قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء

كتب : محمد نصار

01:19 م 20/10/2025

مخالفات البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 3766 لسنة 2025 بشأن فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وتضمن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (42 مكررا) في مادته الأولى أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

تعمل ايه لو عداد الكهرباء اتسرق؟.. 4 خطوات لتركيب بدل فاقد

بعد اختيارهم رسميا.. تعرف على اختصاصات هيئة مكتب مجلس الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط