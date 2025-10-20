قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 3766 لسنة 2025 بشأن فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وتضمن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (42 مكررا) في مادته الأولى أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

