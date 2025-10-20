أبرزها الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أن هناك 3 ظواهر جوية مسيطرة حيث حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض الطرق.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.