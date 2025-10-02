كتب- نشأت علي:

استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، النائب محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، وأعضاء هيئة المكتب، لبحث تعزيز التعاون لخدمة أبناء مصر بالخارج.

واستهل النائب محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج، اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه الغير مسبوق بالمصريين بالخارج، مثمنًا جهود الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، والسفير نبيل حبشي نائب الوزير، في التواصل المستمر، مع الجاليات المصرية بالخارج ،وحرصهم المستمر على تقديم كافة الدعم لهم.

وهنأ النائب محمود حسين السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، على نجاح مؤتمر المصريين بالخارج الأخير، والتنظيم المتميز والجلسات الحوارية الرائعة، وفتح المجال أمام الجميع لحضور المؤتمر من أبناء مصر في الخارج للمشاركة بأفكارهم.

وقال النائب الدكتور محمود حسين ان امانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن تعمل جاهده لدعم وزارة الخارجية فيما تقوم به من مبادرات متميزة عبر أعضائها المنتشرين في دول العالم ولدى الاتحاد أفكار ومقترحات مهمة يمكن أن تساعد في ربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم أكثر وأن اتحاد شباب المصريين بالخارج والذي يتبع وزارة الشباب يتفاعل على الأرض في العديد من الأنشطة التي ينظمها الاتحاد تحت رعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى ودعم شخصي منه ومن قياديات الوزراة لنجاح هذ الاتحاد.

من جانبه أكد السفير نبيل حبشي، حرصه على التواصل المستمر مع أبناء مصر في الخارج، ويحرص على متابعة المشكلات التي تواجه العمالة المصرية في مختلف الدول، لافتًا إلى أنه كان على تواصل مستمر مع الأشقاء في ليبيا لحل مشكلة العمالة المصرية في ليبيا.

وأشاد السفير نبيل، حبشي بحهود اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، والذي يقوم بدور مهم حيوي، في ربط أبناء الخارج بالوطن من خلال الأنشطة التي يقدمها اتحاد شباب المصريين، مؤكدًا أنه كان سعيد لمشاركته في مؤتمر مكافحة الهجرة وتدريب الشباب المصري لسوق العمل، والذي نظمه الاتحاد في بورسعيد.

وأكد السفير نبيل حبشي، أن الوزارة تقوم على إعداد مبادرات كثيرة من أجل أبناء مصر بالخارج، للعمل على وجود ربط حقيقي لهم بالوطن، لاسيما أن أن أبناء مصر في الخارج يحظون باهتمام شخصي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك متابعة مستمرة من الرئيس لملف أبناء مصر بالخارج. والمتابعة اليومية للوزير الدكتور بدر عبدالعاطي.

وكشف نائب وزير الخارجية، عن وجود عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لأبناء الجاليات، منها مبادرة مزرعتك في مصر والتي حققت نجاح أكثر من رائع ولاقت تجاوب متميز من أبناء مصر في الخارج ، لافتا الي اطلاق مبادرة مدرستك في مصر والتي ستنطلق في الأيام القادمة و ستكون بمثابة نقلة نوعية لأبناء مصر في الخارج فضلا عن أن هناك كثير من المبادرات التي ستقوم بها الوزارة في الفترة القادمة.

من جانبه أشاد الإعلامي علاء خليل، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، بالجهود التي يقوم بها وزير الخارجية ونائب الوزير السفير نبيل حبشي وتواصلهم المستمر مع أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم. ومتابعة السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية لمشكلة مهندسي الكهرباء العاملين بالخارج وضرورة التجديد لهم دعما للاقتصاد القومي وحصولهم على مناصب مهمه في دول إقامتهم.

وطرح علاء خليل في الاجتماع تبنى الوزارة لمبادرات اتحاد شباب المصريين بالخارج أولمبياد الشباب الرياضية ومسابقة إبداع الثقافية والفنية والعلمية.

وتحدث المهندس خالد الشال، عضو الأمانة عن جهود أعضاء الأمانة بعمان والتعاون التام مع السفارة المصرية هناك وطالب بضرورة تبنى وزارة الخارجية مع وزارة الإسكان مبادرة الإسكان المتوسط لأبناء مصر من أصحاب الرواتب المتوسطة والضعيفة.

وأكد المستشار عبدالناصر البهنساوي، عضو أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، الدور المتميز الذى تلعبه وزارة الخارجية وتعاون السفير نبيل حبشي الذي يتواصل مع أبناء مصر في الخارج ليل نهار ودوره المهم في متابعة العديد من القضايا وطرح فكرة إقامة مؤتمر خاص بالمستثمرين المصريين الذين يعملون فى الخارج وضرورة تسليط الضوء على النماذج المتميزة من أبناء مصر في الخارج.