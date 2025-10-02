هند الضاوي: الحرب تهز الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع تل أبيب نحو الانهيار

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الحرب التي تشهدها إسرائيل ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد، مشددة على أن القطاع التكنولوجي يعاني من تراجع حاد نتيجة هروب الشركات الناشئة التي كانت تتخذ من إسرائيل مقرًا لها.

وقالت الضاوي خلال برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إن هذا التراجع أثر سلبًا على الناتج المحلي الإسرائيلي، مضيفة أن قطاع الطاقة تأثر أيضًا بشدة بسبب استهداف حقول النفط وتوقف عمل ميناءي حيفا وليفياتينا.

وأوضحت الإعلامية هند الضاوي، أن إغلاق الموانئ قلّص بشكل كبير من إيرادات الطاقة في إسرائيل، مضيفة: "الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطًا متزايدة جراء هذه الأزمات التي تعصف بقطاعاته الحيوية".

وأشارت الضاوي، إلى أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعتمد على التحالف مع وزراء متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش، تفاقم التدهور الداخلي، مؤكدة أن هذه السياسات تركز على مصالح فئة ضيقة دون مراعاة استقرار الدولة.

وأضافت أن استمرار هذه السياسات يدفع إسرائيل نحو مسار خطير، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حذر من أن إسرائيل لن تستطيع تحمل استمرار هذه الأزمات لفترة طويلة.

وتابعت هند الضاوي، أن القطاع التكنولوجي، الذي كان يُعد أحد ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، يشهد نزوحًا غير مسبوق للاستثمارات، مضيفة: "هذا الوضع يهدد بتآكل القدرات الاقتصادية لتل أبيب".

وأكدت الإعلامية أن الأزمات الحالية تعمق الانقسامات الداخلية في إسرائيل، مشددة على أن استمرار الحرب دون حلول سياسية واضحة قد يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي شامل.