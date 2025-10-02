إعلان

مدبولي: BYD تدخل في شراكة مع شركة مصرية لبدء تصنيع السيارات الكهربائية محليًا

كتب : حسن مرسي

07:41 م 02/10/2025

د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات العالمية، مشددًا على أن التحالفات مع كبرى الشركات العالمية تعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتنمية.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن شركة "بي واي دي"، الرائدة عالميًا في صناعة السيارات الكهربائية، دخلت في تحالف مع شركة مصرية لبدء تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، مضيفًا أن هذه الخطوة تؤكد ثقة الشركات العالمية في السوق المصري.

وأوضح، أن هذا التحالف يعكس حرص الحكومة على توطين الصناعات المتقدمة، قائلًا: "وجود أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم في مصر يبرهن على مصداقية الإصلاحات الاقتصادية التي ننفذها."

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة، مشددًا على أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستعزز استقرار الاقتصاد وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء BYD تدخل في شراكة مع شركة مصرية تصنيع السيارات الكهربائية محليا مدبولي خلال المؤتمر الصحفي

