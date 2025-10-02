مواعيد طرح مزايدة تأجير العيادات الخارجية بـ3 مستشفيات

تبدأ وزارة الصحة والسكان، خلال الشهر الجاري، إجراءات طرح تأجير العيادات الخارجية في ثلاث مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، لإتاحتها أمام شباب الأطباء وتشغيلها في الفترة المسائية، بما يضمن الاستفادة القصوى من طاقات المستشفيات.

وتشمل المستشفيات المطروحة: مستشفى مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومبرة مصر القديمة.

وحددت المؤسسة العلاجية مواعيد المزايدات على النحو التالي:

- مستشفى مبرة المعادي: جلسة الطرح يوم 19 أكتوبر، مع إتاحة "المعاينة النافية للجهالة" يوم 7 أكتوبر.

- مستشفى مبرة مصر القديمة: جلسة الطرح يوم 20 أكتوبر، والمعاينة يوم 10 أكتوبر.

- مستشفى هليوبوليس: جلسة الطرح يوم 21 أكتوبر، والمعاينة يوم 11 أكتوبر.

وبحسب قرار المؤسسة، تم تحديد قيمة التأمين الابتدائي للمزايدة بمبلغ 2000 جنيه.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قد أوضح لمصراوي أن العيادات الخارجية التابعة للمؤسسة تعمل في الفترة الصباحية فقط حتى الثالثة عصرًا، ومن ثم جاء قرار طرحها في الفترة المسائية أمام شباب الأطباء، بما يحقق هدفين: تقديم خدمة أوسع للمرضى ودعم الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن المؤسسة العلاجية أُنشئت بقرار جمهوري عام 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باعتبارها جهة اقتصادية تقدم خدمات علاجية بمقابل للراغبين من المواطنين، دون أن تعتمد على موازنة الدولة.

وأكد أن أسعار المؤسسة العلاجية ثابتة ولم تتغير حتى الآن، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بينها وبين المستشفيات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة، حيث تظل الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بشكل عادل وبما لا يرهقهم ماديًا، سواء عبر مستشفياتها أو من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات صحيين تحت إشرافها الكامل.

