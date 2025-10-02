بالأسماء.. شيخ الأزهر يعيد تشكيل اللجنة العليا للمصالحات
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
أعاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تشكيل اللجنة العليا للمصالحات برئاسة الدكتور عباس شومان رئيس منظمة خريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:
- د. عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء.
- د. محمد عبدالدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
- اللواء حازم محمود زين بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
- د. عصام شعث رئيس قطاع المحليات بوزارة التنمية المحلية.
- أحمد إسماعيل المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي.
- د. محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.
د. عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأروقة الأزهرية.
- د. سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية السابق.
- د. أحمد حمادي الرئيس السابق لمنطقة سوهاج الأزهرية.
- د. خليفة محمد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية.
- الشيخ محمد ربيع الطاهر مدير الدعوة والإعلام الديني بمنطقة الأقصر الأزهرية.
