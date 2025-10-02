كتب- محمد شاكر:



حل الإعلامي الكبير محمود سعد، ضيفا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يتم بثه عبر منصات موقع "مصراوي"، وخلال الحلقة أكد "سعد"، أنه لم يصبغ شعره باللون الأسود إلا مرة واحدة فقط في حياته وكانت لمدة يوم واحد فقط.



وقال سعد: "كانت هذه المرة بسبب وليد الحلفاوي نجل صديقي العزيز الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وكان يريدني تمثيل مشهد في برنامج "البيت بيتك" الذي كنت أقدمه ويعود المشهد إلى عام 2005، عندما كان شعري أسود.



وخلال حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أضاف سعد: "كنت رافض تماما صياغة شعري وقلت له ولا حد يقرب من شعري أبدا، فقال لي عشان خاطري فيه صبغة نرشها على الشعر، وعندما تغسله تزول وهي مصممة لمدة يوم واحد، فوافقت على ذلك".



وتابع سعد: "لدي أصدقاء يصبغون شعرهم، وربنا يسعدهم ويبسطهم ويهنيهم وأنا لا أنكر عليهم ذلك أبدا، كل واحد يعمل اللي هو عايزة".



وحول قيام بعض الرجال بحقن البوتكس والفيللر، قال سعد: "هذا جميل جدا، ولكن شكلي بهذه الهيئة لا يضايقني، وانت رجل صحفي تميل للحرية طالما هذا الفعل لا يؤذيني مثل لبس الحلق، لأنه سيعلم الأولاد شيئاً لا يفهمونه، ده يعني إيه ده؟ ده يؤذي، ولكن شخص يريد أن يصبغ شعره فليصبغ، أو يريد أن أن يحقن بوتكس، فليفعل".



وحول سر استنكاره للبس الحلق للرجال قال سعد: هذا خارق للعادات التي نشأنا عليها، وبعض الناس يتصورون أنه معنى لحاجة معينة وهذا غير حقيقي، لأن مورجان فريمان لبسه ولا نعلم عنه شيئا من هذا القبيل وناس كتير لبسوه ولا نعلم عنهم كذلك، وبالتالي أنا استنكره الآن ويمكن أن يكون إجراء عادي بعد خمسين سنة".