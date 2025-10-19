كتب- محمد شاكر:

شهد المتحف المصري بالتحرير توافد آلاف الزوار من المصريين والأجانب لمشاهدة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون فى اليوم الأخير للعرض المتحفي قبل غلق قاعة العرض الخاصة به غداً الإثنين 20 أكتوبر.

وفي الوقت الذي يستعد فيه المتحف المصري بالتحرير لإغلاق قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون في المتحف المصري بالتحرير، بشكل نهائي، بعد نحو 100 عام من العرض الدائم، تمهيدا لنقل آخر وأهم وأثمن القطع الأثرية في العالم، إلى مقرها الأخير في المتحف المصري الكبير وهو القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وباقي مقتنياته.

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف صورا نادرة لم تنشر من قبل للحظة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي بالأقصر، نقلا عن معهد جريفيث بجامعة أوكسفورد.

ومن المقرر أن يتم إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، وهو الموعد المحدد لإغلاق الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير، على أن يتم إغلاق القاعة بصورة نهائية.

ومن المتوقع وفق مصادر أثرية أن يتم نقل هذه المقتنيات يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر، تمهيدا لوضعها في صالة العرض المخصصة لذلك بالمتحف المصري الكبير، قبل أن يتم افتتاح المتحف بشكل رسمي في الأول من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم عرض جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة مجتمعة فى قاعة واحدة مخصصة داخله.

طرق نقل وترميم مقتنيات الملك توت عنخ آمون..

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن أعمال النقل تتم وفقًا لأعلى المعايير العلمية والفنية الدولية، حيث يقوم فريق العمل المتخصص بالمتحف بإعداد تقارير حالة تفصيلية لكل قطعة أثرية، إلى جانب تنفيذ أعمال التغليف والنقل بعناية فائقة.

وأوضح أن فريق الترميم بالمتحف قام بأعمال الصيانة والترميم اللازمة، ووضع القطع داخل فتارين العرض الدائم المخصصة لها، بما يضمن عرضًا متكاملًا يليق بمكانة هذا الملك الشاب وتاريخه.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المنقولة تضمنت عددا من القطع الهامة أبرزها كرسي الاحتفالات الشهير الخاص بالملك توت عنخ آمون، والذي عُثر عليه بالممر المؤدي إلى المقبرة، بالإضافة إلى المقصورة الخشبية المذهبة الخاصة بالأواني الكانوبية، ومجموعة من الحلي والمجوهرات والقلادات المصنوعة من الذهب والعقيق.

قناع الملك توت عنخ آمون

ويُعد قناع توت عنخ آمون أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة، وأيقونة عالمية للجمال والفن الفرعوني، يجسد عبقرية الصنعة الذهبية في عصر الدولة الحديثة، وما زال يجذب أنظار العالم منذ اكتشاف مقبرة الملك الشاب في وادي الملوك.

ويعد كرسي الاحتفالات من أروع نماذج الفن في الدولة الحديثة، إذ يتميز بتطعيمه بالعاج والأبانوس والفيانس والذهب، ويظهر في وسط ظهره قرص الشمس تعلوه الإلهة نخبت وهي تبسط جناحيها، بينما مسند القدمين مزين بزخارف ورقائق ذهبية مرسوم عليها أعداء مصر التسعة.

