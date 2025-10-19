عمرو أديب: خطر حقيقي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه "خطرًا حقيقيًا"، محذرًا من احتمال وقوع "أمر جلل خلال الساعات المقبلة" بسبب التوترات القائمة بين حركة حماس وإسرائيل.

وخلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن الأجواء "متوترة" بين الطرفين، لافتًا إلى وجود ما وصفته إسرائيل بـ "خط أحمر" في غزة، وإشارته إلى "الخط الأصفر" الذي وضعته تل أبيب في 53 منطقة داخل القطاع.

وأضاف أديب، أن الولايات المتحدة أصدرت بيانات تؤكد قيام حركة حماس بـ "خروقات" لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الدول الضامنة للاتفاق، مثل مصر وقطر وتركيا، بالتدخل والحديث مع حماس لوقف هذه الانتهاكات.

وأوضح أديب أن "حماس تقوم بعمليات عسكرية، وقوة القسام ما زالت على الأرض، والمقاومة مستمرة"، مشيرًا في المقابل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول تخريب الاتفاق".