كشفت مصادر برلمانية، أنه تم اختيار المستشار أحمد عبدالمجيد، ليتولى منصب أمين عام مجلس الشيوخ، خلفًا للمستشار محمود إسماعيل عتمان، الذي تقدم باستقالته صباح اليوم.

ويُعد المستشار الدكتور أحمد عبدالمجيد، من الكفاءات القانونية الكبيرة وحصل علي مؤهلات علمية رفيعة، حيث على درجة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في القانون المدني.

كما يتمتع بخبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشاراً قانونياً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشاراً قانونياً بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشاراً قانونياً بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.