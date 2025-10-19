إعلان

تعيين المستشار أحمد محمد عبد الغني عبد المجيد أميناً عاماً لمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

09:18 م 19/10/2025

المستشار أحمد محمد عبد الغني عبد المجيد أميناً عام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر برلمانية، أنه تم اختيار المستشار أحمد عبدالمجيد، ليتولى منصب أمين عام مجلس الشيوخ، خلفًا للمستشار محمود إسماعيل عتمان، الذي تقدم باستقالته صباح اليوم.

ويُعد المستشار الدكتور أحمد عبدالمجيد، من الكفاءات القانونية الكبيرة وحصل علي مؤهلات علمية رفيعة، حيث على درجة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في القانون المدني.

كما يتمتع بخبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشاراً قانونياً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشاراً قانونياً بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشاراً قانونياً بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمين مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ أحمد عبدالمجيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان