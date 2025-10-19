عماد الدين حسين يحلل رسائل السيسي الاقتصادية في الندوة التثقيفية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الأخيرة، حملت العديد من الرسائل المهمة والمباشرة"، تركزت بشكل خاص على القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الدولة، واصفًا إياها بأنها كانت بمثابة "العلاج الصعب لكنه الأصح" للاقتصاد المصري.

وخلال مداخلة ببرنامج "السادسة" على قناة "الحياة"، أوضح حسين أن الرئيس تناول بوضوح الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم الكامل للوقود والكهرباء كان سيمنح راحة "وقتية ومؤقتة" للمواطنين، لكنه كان سيؤدي حتمًا إلى دفع "ثمن كبير جدًا" في المستقبل.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن السيسي وجه الشكر للشعب المصري على "تحمله وصبره" خلال هذه الفترة، مؤكدًا أنه يشعر بمعاناة المواطنين لأنه "واحد منهم"، مشددًا على أن هذه القرارات جاءت بعد دراسات متعمقة وأن "الجزء الأصعب من الأزمة قد مر بالفعل" تمهيدًا لمرحلة من الانتعاش.

وفي سياق متصل، لفت حسين إلى أن كلمة الرئيس لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل احتفت بالنجاحات التي شهدها شهر أكتوبر، ومنها: الدور المصري في وقف العدوان على غزة، وانتخاب الدكتور خالد العناني لعضوية مجلس اليونسكو، والفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقدم مصر في منظمات دولية أخرى مثل "إيكاو" للطيران المدني، مما يعكس "إشارات إيجابية عدة" تجاوزت رمزية النصر العسكري لذكرى أكتوبر.