استقالة أمين عام مجلس الشيوخ ومصادر: عمرو يسري قائما بالأعمال



تقدم المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، باستقالته رسميًا إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد.



وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الاستقالة جاءت تمهيدًا لإجراء تعديلات إدارية داخل الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام، يتولى حاليًا القيام بأعمال الأمين العام مؤقتًا لحين صدور قرار بتعيين أمين عام جديد للمجلس.



ومن المقرر أن يشهد مجلس الشيوخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن اسم الأمين العام الجديد، في إطار إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية بالأمانة العامة للمجلس، بما يدعم كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي خلال دور الانعقاد الحالي.









