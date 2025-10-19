لا تقل عن 75%.. توضيح من ألسن عين شمس بشأن نسبة الغياب

شارك السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، في الندوة التي عُقدت مساء السبت 18 أكتوبر بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس يتابع باهتمام التقارير الدورية الخاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، كما قدّم عددًا من التوصيات، من أبرزها:



1- ضرورة أن تقترن محددات الاستراتيجية الوطنية الجديدة بإطار زمني واضح للتنفيذ، وأن تُشكل هيئة متابعة أو لجنة تقييم من أصحاب المصلحة، من بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقوم بإعداد التوصيات اللازمة ومراجعة التقدم المحرز في منتصف مدة عمل الاستراتيجية الجديدة.



2- أن تصدر وزارة الخارجية تقريرًا إضافيًا في منتصف المدة لتقييم ما تم إنجازه من أهداف الاستراتيجية.



3- ضرورة أن تستند الاستراتيجية الجديدة إلى مخرجات المراجعة الدورية الشاملة.



4- أهمية إدراج الموضوعات المستجدة التي فرضت نفسها على ملف حقوق الإنسان ضمن محاور الاستراتيجية الجديدة، ومنها: إعداد خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، قضايا التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، الحق في الحياة، والحق في الغذاء والمياه.



