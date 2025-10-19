أسعار الحج السياحي الاقتصادي 2026.. القائمة كاملة

كشفت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ - 2026 التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي بمستوياتها المختلفة، والتي تتنوع بين الفئات الاقتصادية (أ، ب، ج) وفقًا لمستوى الإقامة وموقع السكن في مكة المكرمة.

أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي (طيران)

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي الاقتصادي (طيران) فئة "أ"، والذي يشمل الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم المكي، نحو 285 ألف جنيه مصري للحاج الواحد.

أسعار برنامج الحج الاقتصادي (ب)

بلغ برنامج الحج الاقتصادي فئة "ب"، فيشمل الإقامة في فنادق تبعد ما بين 1250 إلى 2000 متر من الحرم، بتكلفة تصل إلى 265 ألف جنيه مصري، مع توفير جميع الخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج طوال فترة الإقامة.

أسعار برنامج الحج الاقتصادي (ج)

بحسب ضوابط الحج السياحي 2026، فإن برنامج الحج السياحي الاقتصادي فئة "ج"، يتضمن تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد الإقامة بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر وغيرها، وتبلغ قيمة البرنامج 245 ألف جنيه مصري.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.