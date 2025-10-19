إعلان

أسعار الحج السياحي الاقتصادي 2026.. القائمة كاملة

كتب : محمد أبو بكر

11:28 ص 19/10/2025

الحج السياحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ - 2026 التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي بمستوياتها المختلفة، والتي تتنوع بين الفئات الاقتصادية (أ، ب، ج) وفقًا لمستوى الإقامة وموقع السكن في مكة المكرمة.

أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي (طيران)

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي الاقتصادي (طيران) فئة "أ"، والذي يشمل الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم المكي، نحو 285 ألف جنيه مصري للحاج الواحد.

أسعار برنامج الحج الاقتصادي (ب)

بلغ برنامج الحج الاقتصادي فئة "ب"، فيشمل الإقامة في فنادق تبعد ما بين 1250 إلى 2000 متر من الحرم، بتكلفة تصل إلى 265 ألف جنيه مصري، مع توفير جميع الخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج طوال فترة الإقامة.

أسعار برنامج الحج الاقتصادي (ج)

بحسب ضوابط الحج السياحي 2026، فإن برنامج الحج السياحي الاقتصادي فئة "ج"، يتضمن تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد الإقامة بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر وغيرها، وتبلغ قيمة البرنامج 245 ألف جنيه مصري.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج السياحي أسعار الحج السياحي وزارة السياحة والآثار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين