هل يمكن تمديد قرعة الحج السياحي 2026.. تعرف على موعد انتهاء التقديم

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي، ضوابط إجراء قرعة الحج 2026-1447هـ.

وبحسب ضوابط الحج، فإن المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب، ولا تقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويُعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة، على أن يستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى 30 أكتوبر الجاري.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.