ياسر جلال: قمة التحضر أن يضم "الشيوخ" ممثلين عن القوة الناعمة لمصر

أكد الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن وجود الفنانين في المجلس يمثل تعبيرًا حقيقيًا عن القوة الناعمة لمصر.

وقال جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "شعرت أنني أقدر أن أخدم مجتمعي من خلال هذا الموقع"، مشيرًا إلى أن ترشيحه جاء من خلال حزب "حماة الوطن" ضمن المائة المعينين بمجلس الشيوخ بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "أرى أن السياسة والفن ليسا بعيدين عن بعضهما، فكلاهما يهدف إلى خدمة الناس وتمثيل طموحاتهم"، موضحًا أن الفنان يتمتع بميزة القرب من الناس والقدرة على التعبير عن همومهم وآمالهم.

وتابع الفنان ياسر جلال: "قمة التحضر أن يضم مجلس الشيوخ ممثلين عن القوة الناعمة للبلاد"، مؤكدًا أن الفنانون ساهموا دائمًا في تشكيل الوجدان المصري من خلال أعمالهم الفنية على مر العصور.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا يلتفت للانتقادات حول وجود فنانين في المجلس، قائلاً: "أي شخص تحت الأضواء معرض للنقد، وهذا ثمن الشهرة"، مؤكدًا أنه سيركز على تقديم ما يخدم المجتمع ويحقق طموحات الناس.

وأكد الفنان ياسر جلال، على أن وجوده في المجلس يمثل فرصة حقيقية لخدمة الشريحة التي ينتمي إليها وتمثيلها بشكل لائق، معبرًا عن أمله في المساهمة في دفع عجلة التنمية وخدمة قضايا المجتمع من موقعه الجديد.