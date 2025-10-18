إعلان

بحضور البابا تواضروس.. وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

11:08 م 18/10/2025
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس وتدشين كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون، والتي تُعد واحدة من أهم الكنائس في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية، إلى جانب شخصيات عامة ورموز دينية، إضافة إلى مشاركة واسعة من أبناء الكنيسة من مختلف المحافظات.

كما شهدت الاحتفالية فعالية لإعادة تدشين الكنيسة بعد أعمال تطوير وترميم جرت خلال السنوات الماضية للحفاظ على قيمتها التاريخية والروحانية، مع إبراز طرازها المعماري المميز الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وزيرة التضامن تدشين كنيسة السيدة العذراء البابا تواضروس

