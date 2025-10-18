كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تلقي مبادرة "صوتك مسموع" 126 شكوى حتى ظهر اليوم بسبب عدم التزام بعض سائقي المواصلات بالتسعيرة الجديدة بعد قرار زيادة أسعار المحروقات.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار": "تم التنسيق مع جميع المحافظين منذ صدور قرار لجنة التسعير، وأقرت اللجان الزيادة وفقًا للمعادلة السعرية المقررة"، مؤكدًا أن هذا النظام شمل الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

وأضاف متحدث الوزارة أن الربط بين المحافظات أسهم في تحديد المعادلة السعرية بشكل منظم، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادات في التسعيرة يتراوح بين 10 و15% بحسب خطوط السير وطول المسافة.

وتابع الدكتور خالد قاسم: "في حال مخالفة أي خط للتسعيرة، بإمكان المواطن إرسال رقم السيارة والتوقيت وطبيعة المشكلة إلى مبادرة صوتك مسموع"، مؤكدًا أن العملية تتم تحت إشراف المحافظين وبمشاركة مديريات التموين والإدارة العامة للمرور.

وأشار إلى أن الشكاوى تلتها من عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية وبني سويف وسوهاج، مؤكدًا أنه جرى التواصل فورًا مع سكرتارية المحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.