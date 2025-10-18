قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قطاع غزة يعاني من دمار هائل جراء العدوان الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذا التدمير غير المسبوق في القرن الـ21 يجعل عودة الحياة الطبيعية أمرًا مستحيلًا في المدى القصير.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف رشوان أن توقع عودة سريعة للحياة اليومية بعد وقف إطلاق النار أو انسحاب قوات الاحتلال يعكس عدم فهم لعمق الكارثة، موضحًا أن غزة لم تُدمر فقط ماديًا، بل تعيش حالة ارتباك شديد جعلت الحياة بالمعنى التقليدي شبه متوقفة، مع انهيار معظم الخدمات الأساسية.

وتابع أن ما يقارب 75% من البنية التحتية في القطاع قد دُمرت بالكامل، بما في ذلك المرافق الحيوية، مؤكدًا أن إعادة الإعمار تتطلب سنوات وجهودًا دولية منسقة لإعادة بناء ما تهدم، مع ضرورة توفير بيئة مستقرة للسكان.

وأشار إلى أن حجم الخسائر البشرية والمادية يتجاوز أي صراع معاصر، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الدعم ليس مجرد التزام سياسي بل واجب إنساني وأخلاقي ملح، مشددًا على أن إعادة إعمار غزة واحدة من أكبر التحديات الإنسانية التي تواجه العالم.

وأكد رشوان أن غزة تحتاج إلى خطة إعادة إعمار شاملة تشمل إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمنازل، مشددًا على أن التعافي لن يكون ممكنًا دون التزام دولي جاد بتوفير الموارد والدعم اللوجستي لإنقاذ القطاع من هذه الأزمة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لتقديم المساعدات ووضع خطط طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن غزة، بما تحمله من إرث وصمود، تستحق فرصة حقيقية للنهوض من جديد رغم التحديات الهائلة.