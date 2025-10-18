حول العالم.. قافلة ترويجية مصرية في رومانيا وبلغاريا لدعم السياحة

نظَّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلةً سياحيةً تحت عنوان "حول العالم" (Around The World)، شملت مدينتي كلوج نابوكا وبوخارست في رومانيا، والعاصمة البلغارية صوفيا، بالتعاون مع شركة Aviareps، وهي من أكبر الشركات المقدمة للخدمات المهنية في دول شرق أوروبا.

يأتي تنظيم هذه القافلة ضمن الاستراتيجية الترويجية للوزارة، التي تهدف إلى تنويع الأسواق السياحية وفتح آفاق جديدة لجذب السائحين من شرق أوروبا، وتسليط الضوء على تنوع المقاصد والأنماط السياحية في مصر؛ بما يشمل السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والعائلية.

وأكد المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، أن السوقَين الرومانية والبلغارية تُعدّان من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة إلى مصر، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد نموًا ملحوظًا في الطلب السياحي من البلدين، بالإضافة إلى زيادة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى المقاصد الساحلية المصرية، وهو ما انعكس إيجابيًّا على معدلات الحركة السياحية وحقَّق زيادة كبيرة في أعداد السائحين مقارنةً بالعام الماضي.

وأضاف يوسف أن تنظيم القافلة السياحية في هذه الدول يأتي في إطار سياسة التحرك في الأسواق الخارجية غير التقليدية، والتي تفتح آفاقًا جديدة لتدفق السائحين إلى مصر.

وشارك في فاعليات القافلة أحمد صالحين، مدير وحدة أسواق شرق أوروبا بالهيئة، وهادي ماهر، عضو الوحدة، حيث قدّما عروضًا تعريفية حول الأنماط والمنتجات السياحية المصرية التي تهم السائح الروماني والبلغاري، وأبرزا التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، من بينها الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

واستعرض صالحين وماهر الجهودَ الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات سياحية كبرى؛ من أبرزها مدينة العلمين الجديدة، التي تمثل مقصدًا سياحيًّا متكاملًا على مدار العام، وتُسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية متنوعة.

وشهدت القافلة عقد اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران في السوقَين الرومانية والبلغارية، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنفيذ أنشطة ترويجية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وتشهد السوقان حاليًّا تسيير رحلات طيران عارض من 6 مدن رومانية؛ هي: بوخارست، كلوج نابوكا، تيميشوارا، سوتشيفا، أوراديا، ولاشي، إلى مدينتَي شرم الشيخ والغردقة، فضلًا عن رحلات من بوخارست إلى مدينة العلمين الجديدة بمعدل رحلتَين أسبوعيًّا.

ويتم تسيير رحلات من صوفيا إلى المقاصد المصرية الساحلية، ضمن جهود دعم الحركة السياحية الوافدة.

