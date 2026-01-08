إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8-1-2026.. شبورة وأمطار


كتب- محمد فتحي:

02:05 ص 08/01/2026

شبورة مائية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8-1-2026 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الخميس يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر أحيانا خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- السويس الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- رفح الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 26 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- المنيا الصغرى 10 والعظمى 27 درجة.

- أسيوط الصغرى 11 والعظمى 27 درجة.

- سوهاج الصغرى 11 والعظمى 28 درجة.

- قنا الصغرى 12 والعظمى 29 درجة.

- الأقصر الصغرى 12 والعظمى 30 درجة.

- أسوان الصغرى 15 والعظمى 31 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 12 والعظمى 29 درجة.

