إعلان

إبراهيم عيسى يُحذر من تديين الدولة: يخلق أجيال متعصبة ومتشددة (فيديو)

كتب : داليا الظنيني

11:45 م 07/01/2026 تعديل في 08/01/2026

الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن تاريخ مصر شهد قيادات مسيحية في أعلى المناصب، مشيرًا إلى أن جميع رؤساء الوزراء الأوائل في تاريخ البلاد كانوا من الأقباط، وأن وزراء الخارجية أيضًا كانوا مسيحيين لفترات طويلة قبل ثورة يوليو.

وأوضح عيسى، في فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الشخصية المصرية المتينة، التي تأسست على أعمدة صلبة منذ ثورة 1919، تعرضت لخلخلة في أعمدة الاقتصاد والسياسة بعد يوليو، مؤكدًا أن هذا التمييز أثر بشكل خاص على الفرص والمشاركة الحقيقية للأقباط في السلطة والمناصب التنفيذية.

ولفت إلى أن تديين الدولة بدأ مع عهد أنور السادات، ومعه بدأت مرحلة نشر التأثير الديني على مؤسسات الدولة، ما ساهم في خلق أجيال متعصبة ومتشددة، وأدى إلى مشكلات تعليمية واجتماعية للأطفال المسيحيين في بعض المدارس، بما في ذلك التنمر على أبنائهم وفرض الحجاب على البنات في مدارس معينة، وهو ما وصفه بمحاولة لإحداث "تآكل" في أعمدة الشخصية المصرية المتنوعة والمتساوية.

واعتبر عيسى، أن مصر شهدت مواقف استثنائية تاريخيًا، مثل: توحد المصريين في مواجهة الاستبداد خلال أحداث 30 يونيو، مؤكدًا أن الوطنية المصرية تتجاوز الانتماءات الدينية، وأن الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، يشكل وحدة واحدة ضد الظلم والاستبداد، كما حدث في ثورة 1919.

وشدد على أن ثورة يوليو، رغم بعض جوانبها الإيجابية، ألحقت ضررًا بالغًا بالمجتمع المصري، من خلال سلب الحرية والديمقراطية وممارسة المواطنة الحقيقية، مؤكدًا أن استمرار تأثير هذه المرحلة يظهر حتى اليوم، وأن معرفة التاريخ وفهمه بدقة هو أمر حيوي لتقييمه وتصحيحه.

.

اقرأ أيضًا:

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

"الكتكوت يهدد فراخ رمضان".. شعبة الدواجن تتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيهًا

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصحفي إبراهيم عيسى ثورة يوليو غيبت الأقباط قيادات مسيحية في أعلى المناصب تديين الدولة بدأ مع عهد أنور السادات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته
حوادث وقضايا

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته
متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
أخبار مصر

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
زووم

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان