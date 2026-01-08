نائب مدير طوارئ قصر العيني يتابع العمل بالمستشفى

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد عادل، نائب مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، بمتابعة من الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطواري، جولة تفقدية شملت متابعة سير العمل والاطمئنان على حالات المرضى والمترددين، ومراجعة جاهزية الأقسام المختلفة وانتظام الفرق الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترات الإجازات.

وعقب الجولة، تم رفع التقرير التفصيلي حول سير العمل وأوضاع المستشفى إلى الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

وفي هذا السياق، أكد عميد الكلية، أن مستشفى الطوارئ بقصر العيني تمثل أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية وخط الدفاع الأول في مواجهة الحالات الحرجة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية والإشراف الدائم على سير العمل خلال فترات الإجازات، ودور الفرق الطبية وأطقم التمريض في ضمان استمرارية الخدمة، مؤكدًا أن الالتزام بالكفاءة والانضباط يعكس روح المسؤولية الوطنية والمهنية العالية التي تتحلى بها الكلية على مدار تاريخها المشرف.

كما أضاف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الإدارة التنفيذية والفرق الميدانية يضمن أعلى معايير الجودة في التعامل مع الحالات الطارئة، ويعزز قدرة المستشفى على تقديم الخدمة الطبية بشكل متواصل خلال الإجازات، مع الحفاظ على سلامة المرضى وفعالية الرعاية الصحية، مشيدًا بجهود الأطباء وأطقم التمريض والفنيين في تجسيد الدور الوطني لقصر العيني كصرح طبي رائد.

وأوضحت كلية الطب جامعة القاهرة، أن ذلك ياتي مع حلول الأعياد والمناسبات الرسمية، وفي مقدمتها عيد الميلاد المجيد وما يصاحبه من إجازة رسمية بالدولة، حيث يتجدد الدور الوطني لأطباء قصر العيني، الذين يواصلون أداء رسالتهم الطبية والإنسانية دون انقطاع، تأكيدًا على أن العمل داخل المستشفيات الجامعية لا يرتبط بتوقيتات أو مناسبات، بل بمسؤولية وطنية ممتدة لا تعرف التوقف.

وتُعد مستشفى الطوارئ بقصر العيني إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الصحية المصرية، حيث تظل على مدار الساعة في حالة جاهزية كاملة لاستقبال الحالات الحرجة والتعامل مع مختلف أنواع الطوارئ، سواء الناتجة عن الحوادث أو الحالات المرضية المفاجئة، بما يعكس الدور الحيوي للمستشفى كخط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين.

