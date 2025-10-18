حالة الطقس.. الأرصاد تُحذر من تغير الحرارة بين النهار والليل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية معتدلة تميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن مصر تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يساهم في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتقليل فرص تكون السحب، مما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 31 درجة مئوية، مع أجواء حارة نسبيًا خلال فترة النهار.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أنه يسود طقس معتدل خلال الساعات الأولى من الليل، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، وحذرت من تغيّر درجات الحرارة بين الليل والنهار، والذي يتجاوز 12 درجة مئوية، لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت أن ظاهرة الشبورة المائية مستمرة خلال الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تختفي سريعًا مع سطوع أشعة الشمس.

كما أشارت إلى أن نشاط الرياح يختلف من يوم لآخر، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات النهار رغم ارتفاع الحرارة في أوقات الظهيرة.

