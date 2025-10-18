إعلان

اليوم.. نقيب التشكيليين يفتتح معرض «أطلال» للفنان حسين قطنه بجاليري ضي المهندسين

كتب : محمد شاكر

06:30 ص 18/10/2025

الفنان طارق الكومي

كتب- محمد شاكر:

يفتتح نقيب التشكيليين الفنان طارق الكومي، في السابعة من مساء اليوم السبت 18 أكتوبر، بجاليري ضي المهندسين، معرض الفنان التشكيلي حسين قطنه، ويحمل عنوان “أطلال”.

يستمر المعرض حتى 12 نوفمبر المقبل، ويتضمن 45 لوحة تمثل آخر ما أبدعه الفنان من أعمال، يتناول فيها ملامح من البيئة الشعبية المصرية والتراث والطبيعة بأسلوب يمزج بين التجريدية والتكعيبية.

وقال الدكتور محمد هشام قنديل، مدير مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعرض يأتي في إطار دعم جاليري ضي للتجارب الفنية الأصيلة والراسخة في المشهد التشكيلي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن تجربة حسين قطنه تتميز ببحثها الجمالي وعمقها الإنساني، وتقدم إضافات نوعية للحوار التشكيلي المعاصر.

ويعد معرض “أطلال” فرصة مهمة لعشاق الفن التشكيلي للتعرف على أحدث إبداعات الفنان، ومتابعة مسيرته التي تجمع بين الأصالة والبحث المستمر عن صياغات بصرية جديدة.

ولد الفنان حسين قطنه في 15 يناير 1961، وتخرج في كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان (قسم التصوير) عام 1985. حصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة المصرية لمدة أربع سنوات بدأت عام 2021 وما زالت مستمرة حتى الآن، كما يمتلك خبرة فنية مميزة في مجال الخط العربي، حيث حصل على دبلوم في الخط العربي وتخصص في فنون التذهيب لمدة ست سنوات، مما أضاف إلى أعماله بعدًا جمالياً وروحياً فريداً.

