أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء و أغلب الأنحاء.

كما توقعت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء في فترات الليل وأثناء الظل.

