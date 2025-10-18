تجربة تفاعلية.. تطورات جديدة بشأن تطوير حديقة الحيوان -(تفاصيل)

وقعت شركة إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر، مذكرة تفاهم مع شركة حدائق لتطوير وإدارة حديقة الحيوان، بهدف تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول إلى مجتمع ذكي متكامل وذلك على هامش معرض جيتكس العالمي 2025 (GITEX) في دبي.

ويتولى المشروع تحديث البنية التحتية الرقمية للحديقتين، وتطبيق نظام Intelligent Zoo System، إلى جانب تطوير التطبيقات والموقع الإلكتروني لتوفير تجربة زائر تفاعلية، مع تعزيز الأمن والسلامة وإطلاق تطبيقات تعليمية رقمية لتعريف الزوار بالحيوانات وطرق العناية بها.

كما يشمل المشروع حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ونظام دفع متكامل عبر Super Pay، وبرنامج ولاء ونظام ذكي لحجز التذاكر، إلى جانب الدعم اللوجستي والمادي لرعاية الحيوانات وبناء مرافق حديثة، بما يجمع بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية والبيئية.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: “نفخر بهذه الشراكة الوطنية التي تجمع بين التكنولوجيا والتراث الطبيعي، ونسعى لتحويل الحديقتين إلى بيئة ذكية ومستدامة تقدم تجربة تعليمية وترفيهية استثنائية، وتعكس مكانة مصر عالمياً في مجال الابتكار الرقمي.”

وأكد شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بالشركة، أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا لتطبيق التحول الرقمي في إدارة المرافق الحيوية، موضحًا أن الشركة ستخسر خبراتها في المدن الذكية وإدارة الطاقة والأمن لضمان تشغيل ذكي فعال للحديقتين.

من جانبه، أعرب محمد كامل، رئيس التحالف الوطني لتطوير الحديقتين، عن سعادته بالاتفاقية، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية تعيد للحديقتين مكانتها الريادية عالميًا، عبر دمج التكنولوجيا الحديثة مع التراث التاريخي لتقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن إي آند مصر تعد من الشركات الرائدة في حلول الاتصالات والتحول الرقمي، وتتبنى استراتيجية لتعزيز التحول الذكي في مختلف القطاعات بما يدعم التنمية المستدامة رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متكامل.

